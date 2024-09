Debiti, cambi di regime, riassetti: quando salta il concordato preventivo

Controlli mirati su cause di esclusione, cessazione e decadenza. Sono questi i tre principali svincoli che presidiano l’applicazione del concordato preventivo con il Fisco. Un “patto” biennale per i soggetti Isa e transitoriamente annuale per i forfettari.

Gli effetti derivanti dai tre svincoli appena citati sono tuttavia differenti. L’esclusione impedisce l’accesso al concordato, la cessazione ne determina la fuoriuscita, la decadenza ne travolge fin dall’origine l’applicazione. Tralasciamo poi in...