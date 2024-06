Detraibile la spesa per il letto antidecubito acquistato a San Marino

La domanda

A seguito di prescrizione medica, ho una fattura riguardante l’acquisto di reti e materassi antidecubito, dispositivo medico CEE per me e per mia moglie, ma la fattura è intestata a me con solo il mio codice fiscale. Mia moglie non è a mio carico, ma lavora. A questo punto chiedo, posso portare in detrazione nella dichiarazione 730 l’intero importo della fattura o solamente il 50% dell’importo totale, cioè la parte che mi compete. La fattura è correttamente compilata nelle descrizioni dei dispositivi CEE, con tanto di dichiarazione del venditore, solamente riporta Iva zero in quanto l'acquisto è stato fatto a San Marino, è anche questo un problema per detrarre l'importo in Italia? Grazie Lorenzo

L. A. -