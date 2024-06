La domanda Una Ssd a responsabilità limitata è titolare del diritto di usufrutto del campo da golf che gestisce. Si ritiene che sia esente Imu ai sensi dell'articolo 7 commi 1, lettera i), del Dlgs 504/92 e del Dm 200/2012. Si chiede se sia obbligata all'invio della dichiarazione Imu unicamente con canale telematico come gli ENC oppure possa presentare ancora dichiarazione imu cartacea, come gli altri soggetti.

Premesso che, affinché operi l’esenzione da Imu, occorre che il campo da golf sia gestito all’interno di una attività che sia non commerciale, ricordando che in base al Dm 200/2012 le attività istituzionali sono considerate svolte in modo non commerciale quando:

1. sono prive di scopo di lucro;

2. per loro natura, conformemente al diritto dell...