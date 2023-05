Dichiarazione dei redditi precompilata, tra bonus e rimborsi un incrocio di calcoli di Marcello Tarabusi









Detrazioni e deduzioni spettano solo per gli oneri «effettivamente rimasti carico»: perciò il bonus fiscale salta in caso di rimborso. Nel modello 730 precompilato, però, non compaiono tutti i rimborsi, e quelli presenti vanno controllati attentamente. Distinguendo tra i ristori di spese dello stesso anno e quelli relativi a spese di anni pregressi.

Ci sono due tipi di rimborsi. Quelli erogati dal soggetto che aveva emesso il documento originario di spesa (ad esempio per resi su acquisti, prestazioni...