Differenza tra acconto e saldo d’imposta da gestire con F24 o ravvedimento

Con la pubblicazione dell’indice di rivalutazione Istat del mese di dicembre 2023, i datori di lavoro possono calcolare la rivalutazione del Tfr accantonato al 31 dicembre 2022, nonché il saldo dell’imposta dovuta sulla stessa, da versare entro il prossimo 16 febbraio.

La novità di questo anno è rappresentata dalla possibilità offerta, in via d’eccezione dall’amministrazione finanziaria nella risoluzione 68/2023, di determinare in via presuntiva l’acconto dell’imposta del 17% sulla «rivalutazione ...