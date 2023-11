Distribuzione libera in mancanza di riserve di utili Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Una società che fiscalmente ha riserve di utili pari a zero; riserve di capitale pari a 100.000 euro; riserve in sospensione di imposta pari a 50.000 può liberamente scegliere che riserve distribuire posto che la presunzione di cui all’articolo 47 del Tuir stabilisce la priorità solo per le riserve di utili non in sospensione?

G. F. - Napoli

L’articolo 47 comma 1 del Tuir stabilisce che «indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 [di capitale] per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta». Pertanto la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si applica alle riserve con vincoli di sospensione d’imposta. Nel caso del quesito, quindi, il lettore può scegliere quale riserva distribuire.

Per il diverso...