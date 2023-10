Esente Iva la vendita dell’immobile abitativo destinato alla locazione come casa vacanza Alessandra Caputo e Marcello Valenti

La domanda Una società ha come attività quella di locazione di case vacanza. Al momento dell’acquisto è corretto l’inserimento tra i cespiti di questi immobili abitativi (per forza di cose strumentali all’esercizio dell’attività)? Qualora successivamente uno di questi immobili venisse venduto (a seguito di offerta particolarmente vantaggiosa) sarà possibile la vendita in Iva su opzione (considerando quindi lo stesso come strumentale)? La vendita di più di uno di questi immobili abitativi (acquistati unicamente per la locazione come casa vacanza) nell’arco di un esercizio determinerà lo svolgimento di una vera e propria attività immobiliare (quindi attività di acquisto/vendita vera e propria)? Nel caso si venisse a configurare l’attività di acquisto/cessione di immobili propri questi immobili figurerebbero come beni merce (pur essendo l’acquisto volto esclusivamente al fine della locazione breve e la vendita solamente un’ipotesi in caso di offerta irrinunciabile)?

L’iscrizione di un bene tra le immobilizzazioni o tra i beni merce dipende dalla destinazione che l’imprenditore intende dare a detto bene: se il bene è parte del ciclo “produttivo” dell’impresa, è utilizzato come strumento per la produzione di reddito, non è destinato alla vendita ed è caratterizzato da un uso, allora si è in presenza di un bene da iscriversi tra le immobilizzazioni materiali. Al contrario, se il bene non rappresenta uno strumento per il ciclo produttivo dell’impresa, ma rappresenta...