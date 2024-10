Esterometro, da comunicare le operazioni esenti sotto i 5mila euro

La domanda

Un soggetto passivo italiano (ditta con partita Iva) riceve una fattura di assicurazione auto (operazione esente ex articolo 10), da una ditta tedesca, di importo inferiore a 5mila euro. Per questa operazione va fatto l’invio dell’esterometro da parte del soggetto passivo italiano? La normativa parla di esclusione con importi inferiori a 5mila euro, dagli articoli da 7 a 7-octies, ma non cita le operazioni esenti.

A. B. - Treviso