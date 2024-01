Fattura elettronica, con il nuovo tracciato liquidazione Iva automatica per i produttori agricoli

Dal 1° febbraio 2024 cambia il tracciato delle fatture elettroniche con una novità per gli agricoltori. Sul sito dell’agenzia delle Entrate è stata, infatti, pubblicata, la versione 1.8 delle specifiche tecniche che consentirà ai produttori agricoli in regime speciale in base all’articolo 34 del Dpr 633 del 1972 di comunicare attraverso il blocco «AltriDatiGestionali» informazioni utili per ottenere la gestione automatica delle liquidazioni Iva.

Sono tali i produttori agricoli che cedono prodotti ...