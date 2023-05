Flat tax ultraridotta al 5%, tutte le verifiche per i nuovi forfettari di Lorenzo Pegorin

L’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014, in materia di regime forfettario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 15 per cento.



Le condizioni

In particolare ai fini dell...