Forfettari, aliquota al 5% solo se i requisiti erano presenti fin dall’origine di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Forfettario con aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. L’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, in materia di regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo di quella ordinaria del 15 per cento.



Tuttavia, né la normativa in vigore, ...