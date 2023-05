Forfettari, chance ravvedimento per l’omessa presentazione di Intrastat

La domanda

Un professionista in regime forfettario ha omesso l’invio dell’elenco Intrastat del primo trimestre 2022 e ora intende effettuare il ravvedimento operoso inviando l’Intrastat omesso. Per i contribuenti in regime forfettario il termine per tale ravvedimento è da intendersi entro la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno di imposta 2022 (anno della violazione nel caso di specie), visto che la norma parla di ravvedimento operoso entro la dichiarazione Iva, che però non sussiste per i forfettari?

E. B. - Firenze