Forfettari, con l’uscita (oltre 100mila euro) scatta la ritenuta anche sulle operazioni fatturate in anticipo

Il regime forfettario smette di applicarsi già nell’anno in cui si superano i 100mila di ricavi o compensi. Per la verifica del limite assume rilevanza il criterio di cassa: vale l’incasso delle somme e non l’emissione della fattura. Nel periodo d’imposta in cui si decade dal regime di vantaggio, quindi, tornano ad applicarsi le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. E va da sé che «il costo dei beni che concorre a determinare tale reddito dev’essere assunto...

