Forfettari con un secondo lavoro: soglia di 30mila euro da monitorare anche per il concordato preventivo I limiti di applicazione della flat tax vanno coordinati con le regole specifiche del «patto» con il Fisco: chi supera il limite nel 2024 non incappa in cause di esclusione. Chi l’ha superato nel 2023 è a tutti gli effetti in tassazione ordinaria