Fringe benefit, valore dell’auto ancora in bilico a gennaio

La mancata regolamentazione del fringe benefit per le auto già in uso a dicembre e l’applicazione immediata delle nuove norme mettono in difficoltà le aziende nel quantificare il valore in busta paga.

Per le auto immatricolate e assegnate dal 2025, la manovra alza dal 30 al 50% la percentuale attribuibile all’uso privato del valore che le tabelle Aci stabiliscono per la percorrenza di 15mila km (10% per i veicoli full-electric, 20% per gli ibridi plug-in). Nulla è previsto per le auto già immatricolate...