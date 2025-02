«Fuori campo» nel 2025 le prestazioni verso associati

Per tutto il 2025 restano fuori campo Iva i corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per prestazioni rese verso soci associati e partecipanti. Lo slittamento dei termini, previsto dal Milleproroghe, posticipa al 2026 il passaggio in esenzione Iva di tali operazioni. Escluse dal nuovo regime le quote associative ordinarie, in quanto entrate prive di un sinallagma e non in grado di integrare il presupposto del tributo. Stessa sorte laddove l’ente preveda la corresponsione di quote differenziate...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi