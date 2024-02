Garante nazionale, la nuova figura unica a tutela dei contribuenti

Il Dlgs 219/2023 ha integralmente sostituito l’articolo 13, legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplinando nuove regole per il Garante dei contribuenti. Innanzitutto, è istituito il Garante nazionale unico, quale organo monocratico con sede in Roma, scelto e nominato dal ministro dell’Economia e delle Finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Prima delle modifiche, tale organo era istituito presso ogni direzione regionale e delle province autonome ed era nominato dal Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il nuovo Garante nazionale sarà è scelto tra:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.