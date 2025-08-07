Gmt, informazione alle Entrate sulla delega

Le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità apolidi costituite in base alla legge italiana rientranti nell’imposizione integrativa, che scelgono di non presentare in via autonoma la comunicazione rilevante (Cr) delegando un’altra impresa del gruppo a presentarla per loro conto, sono tenute a informare l’agenzia delle Entrate ex articolo 51, comma 4, del Dlgs 209/03. Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025 demandava il modello e le modalità di trasmissione a un provvedimento...

