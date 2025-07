I modelli 730/2025 a rimborso da sottoporre a controllo preventivo

Con riferimento al modello 730 precompilato, qualora esso si concluda a credito per il contribuente, l’Amministrazione finanziaria lo può sottoporre a controlli preventivi che, con riferimento al modello 730/2025, sono stati individuati dal provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 1° luglio 2025.

Il 730 precompilato

La dichiarazione precompilata, resa disponibile, in via generale, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c...