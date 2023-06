Il cinque per mille non chiede la conferma dei requisiti di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Cinque per mille senza il termine del 30 giugno per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il perdurare dei requisiti che danno diritto al beneficio. Si tratta di uno degli aspetti di novità previsti nel Dpcm 23 luglio 2020 che conferma il carattere permanente degli elenchi del 5 per mille (articolo 8, comma 1, del Dpcm). Con la conseguenza che gli enti già iscritti non sono tenuti a ripresentare ogni anno domanda di iscrizione, a differenza di quanto avveniva invece in passato...