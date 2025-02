Il negozio degli anni ’70 da assegnare ai soci della Snc ha un valore iniziale pari a zero

La domanda Una Snc di gestione immobiliare in contabilità semplificata possiede un unico immobile residuale di categoria C1. Tutto il restante edificio costruito negli anni 70 è stato alienato cinquanta anni fa. Che valore iniziale attribuire all’immobile residuale che si vuole assegnare ai soci? Non esiste alcuna documentazione al riguardo. Per il valore finale verranno utilizzati i moltiplicatori delle rendite catastali.

M. L. - Milano

La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha riproposto la possibilità di assegnare o cedere in forma agevolata i beni dell’impresa ai soci oltre alla possibilità di trasformare le società in società semplici, riproponendo quanto già disposto con la legge di Bilancio per il 2023. Nel caso del lettore il valore dell’immobile di categoria C/1 ossia «negozi e botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai etc» di cui non si conosce il valore...