Il padre detrae le spese di ristrutturazione dell’immobile di cui detiene il 25% di usufrutto

La domanda Mio papà ha una quota di usufrutto del 25% su appartamento di mia mamma che è in comodato d’uso gratuito a me e nel quale risiedo. I miei genitori sono in comunione dei beni e vivono in un altro immobile di loro proprietà. Stanno valutando la ristrutturazione dell'appartamento; con la sola quota del 25% di usufrutto mio papà può accedere interamente ai benefici della ristrutturazione (detrazione 50%) e riqualificazione energetica (detrazione 65%), se le fatture saranno a lui intestate ?

P. B. - Brescia

La risposta è positiva. Come precisato dall’agenzia delle Entrate, infatti, «La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. ... I soggetti legittimati sono: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie ...» (pagine 9 e 10 della circolare 17/E/2023). Ciò vale tanto per il Bonus Casa di cui all'...