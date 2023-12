Il professionista non è soggetto all’Irap se utilizza mezzi di terzi

Se il professionista svolge la propria attività nei confronti di una società utilizzandone l’organizzazione e i mezzi non deve pagare l’Irap; la sentenza della Cassazione n.33528, del 1° dicembre 2023, ci consente di fare il punto della situazione sul rimborso dell’Irap del soggetto che, in passato, ne ha regolarmente effettuato il versamento anche se non dovuto. La richiesta di rimborso all’agenzia delle Entrate, infatti, spesso si risolve in Cassazione, dopo lunghi contenziosi, che non sono sempre...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi