Il trasporto di merce privata dall’Italia ad Israele non sconta l’Iva

La domanda Si richiede parere circa il regime Iva da applicare nell’ambito di una spedizione di un container di 20 piedi dall’Italia ad Israele per un cittadino con doppia cittadinanza italiana ed israeliana. Il trasporto riguarda effetti personali, in particolare libri e mobili; la voce doganale è 99050000; la fattura viene emessa dallo spedizioniere (società srl). Bisogna applicare l’Iva (22%) all’esportazione per effetti personali o si applica l'articolo 8, primo comma, del Dpr 633/72 che prevede il regime di non imponibilità per le cessioni di beni all'esportazione al di fuori della comunità europea?

A. D. - Varese

Ai sensi dell’articolo 7-sexies, lettera c), Dpr 633/1972, il trasporto di beni effettuato nei confronti di un privato (B2C), diverso dal trasporto intraUe di beni, è territorialmente rilevante in Italia in ragione della tratta percorsa nel territorio italiano. Ne consegue che i trasporti internazionali di beni, eseguiti per conto di clienti privati, il cui luogo di arrivo è situato in un Paese extraUe rientra nell’ambito di applicazione dell’Iva italiana limitatamente alla distanza percorsa in Italia...