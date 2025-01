Immigrati, stop alla detrazione per i familiari residenti all’estero

Da quest’anno i contribuenti stranieri residenti in Italia non possono più beneficiare della detrazione per i familiari fiscalmente a carico residenti all’estero. È questo uno dei molteplici interventi di razionalizzazione e riordino del sistema delle detrazioni fiscali operato dalla legge di Bilancio 2025, in attuazione della legge delega fiscale 111/2023 nonché della necessità di risparmiare risorse statali.

Il neo introdotto comma 2-bis dell’articolo 12 del Dpr 917/1986 (Tuir) espressamente disconosce...