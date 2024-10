Impatriati, i requisiti per l’accesso ai benefici per i non iscritti all’Aire

La domanda

Rientro in Italia il 27 dicembre 2020 dopo aver trascorso due periodi d’imposta in Scozia senza essere iscritto all’Aire. Procedo a richiedere il regime fiscale agevolato per 5 anni (regime impatriati - rientro dei cervelli) in quanto in possesso dei prerequisiti necessari. Acquisto un immobile nel dicembre 2023 nell’ottica di poter accedere all’estensione delle agevolazioni per il secondo quinquennio. I pareri e le risposte date dall’agenzia delle Entrate alle interrogazioni presentate sembrano tuttavia mettere in dubbio la possibilità di accedere alla sopra citata estensione qualora non si sia iscritti all’Aire e qualora si sia rientrati dopo l’aprile 2019. Presa in considerazione la mia situazione, a parere dell’esperto sono in possesso dei requisiti per accedere all’estensione dei benefici per il secondo quinquennio?

D. M. - Mantova