In caso di maxi debiti a ruolo il blocco alle compensazioni si evita con un piano di rateazione

La domanda Il comma 94, lettera b, della legge di Bilancio, legge 213/2023 prevede che chi ha iscrizioni a ruolo, per imposte erariali per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non può avvalersi della compensazione di crediti vantati nei confronti dell’erario.L’ottenimento di un piano di rateazione del debito iscritto a ruolo, e il suo regolare adempimento, è motivo di sblocco del divieto di compensazione?

L’articolo 1, comma 94, lettera b) della legge 213/2023 introduce il nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37 del Dl 223/2006 secondo cui, a decorrere dal 1° luglio 2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di...