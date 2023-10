Incentivi al turismo, credito nella dichiarazione relativa all’anno di concessione

La domanda

Una società operante nel settore turistico-ricettivo, il 28 febbraio 2022 ha trasmesso istanza per la richiesta di incentivi finanziari per le imprese turistiche Ifit ex articolo 1 (contributi e credito di imposta per le imprese turistiche) del Dl 152/2021 (disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e prevenzione infiltrazioni mafiose), nonché del successivo decreto del ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 che riporta le modalità applicative per l’erogazione di contributi e dei crediti di imposta. Con decreto di concessione del ministero del Turismo, protocollo 0008180/22 del 27 giugno 2022, la società è risultata beneficiaria delle agevolazioni come riportato nell’Allegato A. Sempre il 27 giugno 2022 risulta registrata la misura nel Rna. Dato che i lavori dovranno essere terminati entro il 2024, termine indicato in decreto, e che la scrivente presenterà domanda di erogazione agli inizi del 2024, si chiede se il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta di concessione (2022) o in quella dell’anno in cui sarà emessa la determina di autorizzazione alla fruizione del credito di imposta (2024).

R. D. - Bari