Indennizzo resi, nota di credito per modificare imponibile e Iva di Anna Abagnale

La domanda Siamo una pmi del settore manifatturiero e vendiamo anche per il tramite servizio Amazon vendor, che consiste nel vendere stock di prodotti ad Amazon che poi li rivende sulla piattaforma on-line. Abbiamo firmato un accordo in cui Amazon rinuncia al diritto al reso e per tale gestione chiede un indennizzo del 6% del valore della merce consegnata nel mese precedente, che trattiene tramite compensazione di pagamento. Il contratto prevede che questi indennizzi devono essere considerati come riduzioni di prezzo, per i quali Amazon emette una nota di detrazione con la dicitura “documento non fiscale” senza Iva e ci chiede di emettere una nota di credito. La nostra domanda è se la nota di credito può essere emessa con Iva.

F. F. - Padova

Secondo quanto disposto dalla risoluzione 36/E/2008, costituisce presupposto per il riconoscimento di uno sconto/premio di fine periodo l’assenza di un’ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita. Nello specifico, lo stesso documento di prassi considera “sconto riduzione prezzo”, quello concesso al cliente per migliorare la vendibilità di prodotti “in stock”. Rientra in questa categoria anche il caso “mancato reso”. Ciò detto lo sconto in questione, in...