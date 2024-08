Industria 5.0, tax credit con limite alla spesa: per il fotovoltaico contano potenza e tipo di fonte

Per le spese relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, spunta un tetto alla spesa. E il costo ammissibile varia in base alla tipologia di fonte primaria (fotovoltaica, eolica, geotermica, idraulica) e alla potenza nominale in kWe (chilowatt-elettrici) dell’impianto per unità produttiva. Sono le novità più interessanti della parte dedicata alla produzione di energie rinnovabili del Dm attuativo di Transizione 5.0.

