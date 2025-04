Intra Ue l’acquisto di beni cinesi immessi in libera pratica in Slovenia

La domanda Una società italiana acquista da un fornitore cinese della merce che in Slovenia viene immessa in libera pratica da un soggetto ivi residente senza pagamento dell’Iva ex articolo 42 ma con l’assorbimento dei soli dazi. La stessa merce viene poi inviata in Italia presso lo stabilimento dell’acquirente per la definitiva immissione in consumo. Si chiede quali siano i corretti adempimenti ai fini Iva di tale operazione e se è dovuta la compilazione degli elenchi intrastat acquisti.

G. C. - Teramo

L’operazione descritta non è sussumibile nella fattispecie delle importazioni, ma è un acquisto intraUe. Infatti, astrattamente l’articolo 1, Dpr 633/1972 assoggetta ad imposta in Italia le importazioni da chiunque effettuate. Il successivo articolo 67, tuttavia, nel disciplinare le relative ipotesi, prevede che le merci debbano provenire da Stato extra Ue e non essere già state immesse in libera pratica in un altro Stato membro. Tale ultima casistica, infatti, viene ricondotta all’acquisto intra...