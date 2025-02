Ires premiale, società in rosso nel 2023 da ammettere

Ires premiale con occhi puntati sul requisito degli investimenti minimi da realizzare.

Uno dei molti aspetti della nuova Ires ridotta al 20%, che dovrà essere chiarito dal decreto ministeriale di attuazione, riguarda la condizione di investimenti minimi per quelle società che hanno chiuso in perdita il bilancio del 2023. La legge prevede la necessità di realizzare, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, investimenti in beni 4.0 o 5.0 di importo almeno pari al maggiore tra il 24% dell’utile 2024...