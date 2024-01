L’acquisto crediti da superbonus non va indicato nel quadro RU

La domanda Una Srl ha acquistato diversi crediti di imposta per vari bonus edilizi utilizzandoli nel 2022 in compensazione nel modello F24 (recupero superbonus 110 ceduto ex articolo 119, Dl 34-2020 codice tributo 6921, 7701, 7708 e bonus facciate codice tributo 6925). Questi crediti devono essere inseriti nel quadro RU nella sezione residuale RU402 e nel quadro del modello Redditi la sezione VI-A? Il cedente deve compilare per i crediti ceduti la sezione VI-B?

R. R. - Pisa

La risposta è negativa. Il credito acquisito dalla società a seguito dello sconto in fattura o cessione del credito da parte del beneficiario che ha sostenuto le spese per lavori edili ( articolo 121, Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020), non rientra tra quelli che devono essere indicati nel quadro nel modello di dichiarazione dei redditi (quadro RU). Tra l’alto l’elenco dei crediti di imposta da indicare in tale quadro deve ritenersi tassativa. La disciplina della cessione del credito per lavori...