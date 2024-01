L’imposta sostitutiva riduce le riserve iscritte a bilancio

La domanda

A seguito della risposta a interpello 344/2023 (in tema di imposta sostitutiva di cui all’articolo 110, Dl 104/2020 riguardante la rivalutazione dei cespiti) abbiamo proceduto alla presentazione della dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2020, oltre che al versamento di un importo inferiore dell’ultima rata lo scorso 30 giugno 2023. Ad oggi permane ancora aperto il mastrino contabile del debito per imposta sostitutiva dell’ammontare non versato e non sappiamo quale sia la modalità migliore per la sua chiusura, in particolare: -Ipotesi A, chiusura con la riserva di rivalutazione 104/2020. In questo caso presumiamo che questa modalità possa avere impatti in tema Superace Ace calcolata a suo tempo per gli anni d’imposta 2021 e 2022 (come se a suo tempo avessimo calcolato affrancamento sul netto della rivalutazione), in quanto la quota della riserva realizzata a seguito degli ammortamenti sui maggiori valori dovrebbe essere più alta. -Ipotesi B, chiusura con le sopravvenienze attive non considerandola imponibile ai fini delle imposte Ires ed Irap. Quale delle due ipotesi risulta preferibile o consigliate altre modalità?

G. M. - Padova