L’utile della Snc si assegna a chi è socio alla fine del periodo d’imposta

La domanda Una Snc è composta da quattro soci al 25% come partecipazione agli utili. A novembre due soci cedono agli altri due soci le loro intere quote. Quindi si ha che la Snc a fine anno risulta composta solo da due soci al 50%. Si chiede se l’utile per l’anno fiscale in cui avviene la cessione venga lo stesso attribuito ai 4 soci che lo andranno a dichiarare nel proprio quadro RH del modello Redditi o solo ai due soci rimasti in società al 31 dicembre?

V. C. - Caserta

In base all’articolo 5, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, oppure da un altro atto pubblico o da una scrittura autenticata di data anteriore al periodo d’imposta. Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. La ratio del riferimento alla «data anteriore...