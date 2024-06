La Srl può utilizzare entro i limiti le perdite pregresse maturate in trasparenza

La domanda Una srl che nel periodo di imposta 2020/21 e 2022 era in trasparenza aveva maturato delle perdite che non sono state ripartite tra i soci in quanto c’era un patrimonio netto negativo. Nel modello Redditi 2023 relativo ai redditi 2022, ai righi RS44 “perdite di impresa non compensate” campo 2 e 6 Ires sono state nel riportate tutte le perdite del presente periodo e precedenti. Nell’anno 2023 la società non è più in regime di trasparenza dato che, decorso il triennio, ha revocato la scelta. Nel periodo di imposta 2023 la società consegue un utile di esercizio. Nel modello Redditi 2024 è possibile utilizzare le perdite degli anni precedenti non compensate indicandole in RN4 così da ridurre il reddito imponibile?

M. B. VE

L’articolo 7 del Dm 23 aprile 2004 disciplina l’imputazione del reddito e delle perdite nelle società di capitali trasparenti. In particolare, il reddito della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in essere alla predetta data. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo d’imposta sopra indicato in proporzione...