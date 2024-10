La tassazione sale al 42% per le plusvalenze sulle criptovalute

La proposta di incremento dal 26% al 42% dell’aliquota sulle plusvalenze da criptoattività a partire dal 1° gennaio 2025, contenuta nell’articolo 4 del Ddl di bilancio trasmesso al Parlamento, ha suscitato forte preoccupazione tra gli investitori.

In base alla normativa attualmente in vigore, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023, esiste innanzitutto una soglia di 2mila euro, entro la quale nessuna imposta è dovuta. Nel momento in cui viene superato l’importo di 2mila euro...