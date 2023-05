Locazioni, i canoni non riscossi «saltano» la dichiarazione con sfratto o ingiunzione di Alessandra Caputo

I canoni non percepiti derivanti dalla locazione di immobili abitativi non sono assoggettati a tassazione, ma solo se comprovati dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento: in questa ipotesi è tassata la sola rendita catastale.



L’effettiva percezione

L’articolo 26 del Tuir prevede la concorrenza dei redditi fondiari alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dall’effettiva percezione. Con specifico riferimento ai canoni derivanti da fabbricati ad uso abitativo, lo stesso ...