Locazioni commerciali, adeguamento Istat solo su richiesta e se presente nel contratto di Stefano Vignoli

In un contesto di elevata inflazione come quello attuale la scadenza annua dei contratti di locazione rappresenta un appuntamento particolarmente importante in quanto fa scattare, ove previsto, il meccanismo di adeguamento Istat dei canoni pattuiti.

Per i contratti ad uso commerciale, disciplinati dagli articoli 27-42 della legge 392/1978, la rivalutazione Istat si può applicare nella misura massima del 75% in base alla previsione di cui all’articolo 32; è infatti nulla la clausola contrattuale che...