Mini Ires, tassazione agevolata con regole ad hoc per consolidato e trasparenza

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 i soggetti Ires possono beneficiare di un'aliquota Ires ridotta al 20% (in luogo di quella ordinaria del 24%), in presenza di determinati requisiti, tra cui l'accantonamento ad apposita riserva dell'80% degli utili 2024 e l'effettuazione di investimenti qualificati parametrati al maggiore tra utile 2023 e utile 2024. È, inoltre, richiesto che l'impresa beneficiaria registri un incremento occupazionale e non faccia ricorso alla cassa integrazione.