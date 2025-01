Ires premiale, nei gruppi societari faro sui dividendi per gli investimenti

Ires premiale, l’incasso di dividendi manda in fuori gioco le subholding operative, gonfiando l’importo di investimenti minimi da realizzare per usufruire del bonus. L’applicazione dell’Ires al 20% rischia di generare ricadute anomale nell’ambito dei gruppi, prendendo a base, per il calcolo degli investimenti 4.0, l’utile netto del bilancio separato, che è influenzato in più o in meno dal possesso di partecipazioni, e non invece il risultato operativo. A rischio l’agevolazione per chi opera nel consolidato...

