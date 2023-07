Nel calcolo del Rol esclusi gli ammortamenti che entrano nel reddito d’impresa

La domanda

Devo determinare il Rol fiscale, calcolato come differenziale tra il valore e i costi della produzione delle lettere A) e B) dell’articolo 2425, Codice civile, assunti a valore fiscale, con esclusione delle voci relative agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni materiali e ai canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Gli ammortamenti vanno esclusi in base al loro valore di iscrizione in bilancio oppure rettificati in base alla loro percentuale di deducibilità? Se ad esempio l’ammortamento è di 100 euro, indeducibile 80 euro, dedotto 20 euro, vanno considerati per euro 100 oppure per 20 euro?

F. M. - Brescia