Nello sconto parziale conta anche il pagamento di Giorgio Gavelli









Rispetto all’opzione per la cessione del bonus, l’alternativa dell’ottenimento dello sconto in fattura presenta alcune peculiarità. In questo caso, infatti, occorre distinguere tra sconto totale o solo parziale , fattispecie quest’ultima in cui il contribuente paga una quota dei lavori. Ma vediamo nel dettaglio.

In caso di sconto integrale, è pacifico che la data a cui fare riferimento per “targare” la detrazione è quella della fattura stessa (circolare 30...