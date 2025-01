No all’esenzione dell’Iva se dentro il palasport l’Asd fa anche pubblicità

Associazioni sportive dilettantistiche (Asd): negata l’esenzione Iva per la concessione in uso di un impianto sportivo se l’accordo prevede la possibilità di svolgere attività pubblicitaria. È quanto si apprende dalla risposta a interpello n. 2/2025, pubblicata ieri, con cui l’agenzia delle Entrate si confronta con l’ipotesi di esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 75/2023 (c.d. decreto Pa-bis).

L’istante, un’Asd ...