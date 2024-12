Omaggi, imposte dirette e Iva non sempre allineate

Come adempiere Potrebbe essere necessario effettuare delle variazioni in aumento ai fini delle imposte dirette per via delle limitazioni alla deducibilità per le spese di rappresentanza. Sulla base della bozza della Legge di bilancio 2025, solo dal prossimo anno sarà richiesto, ai fini della deducibilità, che le spese di rappresentanza vengano pagate attraverso strumenti tracciabili