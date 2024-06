Operazioni soggettivamente inesistenti, onere della prova ripartito tra Fisco e cessionario

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di detrazione dell’Iva, per smontare la prova dell’Ente impositore sulla presunta consapevolezza della frode, il contribuente non è tenuto a dover conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore in quanto, al contrario, è sufficiente dimostrare di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non potendo essere effettuati i medesimi e complessi accertamenti che di prassi pone in essere l’Amministrazione finanziaria.