Possibile l’assegnazione agevolata ai soci di Snc di un immobile in comproprietà di Gianluca Dan

La domanda Una snc vuole procedere all’assegnazione agevolata di beni immobili merce ai soci, ma uno di questi immobili da assegnare risulta in comproprietà al 60% con un soggetto privato che detiene il 40%. La norma sembra indicare che per procedere all'assegnazione agevolata bisogna avere la proprietà piena, quindi in questo caso di comproprietà l’assegnazione agevolata ai soci non è praticabile? Oppure per piena si intende che non devono essere separati usufrutto e nuda proprietà e quindi si può procedere anche se l’assegnazione ai soci riguarda un bene in proprietà piena della società ma parziale al 60% e non al 100% ?

S. F. - Pisa

Si ritiene possibile l’assegnazione agevolata di un bene detenuto in comproprietà con un terzo sulla base dei presupposti di seguito indicati. La normativa sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci non prende posizione in merito alla possibile assegnazione di un bene detenuto in comproprietà con terzi ma si limita a prevedere che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o...