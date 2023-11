Preclusa la riduzione della sanzione a 1/7 per la dichiarazione tardiva presentata oltre i 90 giorni Marcello Tarabusi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda L’omessa dichiarazione dei redditi persone fisiche per il periodo di imposta 2021, può essere sanata presentandola entro il 30 novembre 2023 e pagando l’imposta omessa Irpef con ravvedimento? La sanzione da versare è pari 1/7 del 60% oppure 1/7 del 30%? L’acconto Irpef omesso per l’anno 2021, calcolato su dichiarazione dei redditi validamente presentata per l’anno 2020, può essere sanato con ravvedimento operoso con sanzione 1/7 del 30%?

N. P. - Foggia

L’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/98 dispone che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. L’articolo 13 del Dlgs 472/97, che disciplina il ravvedimento operoso, al comma 1, lettera c) prevede la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per...