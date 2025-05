Precompilata pronta per modifiche e invio: tutti i controlli sui bonus casa

Quanto bisognerà aspettare per spalmare su dieci anni le spese collegate a lavori di superbonus. Che novità ci sono per i condomini minimi. Quali bonus sono all’ultimo giro, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2025. Un video su tutte le novità della precompilata di quest’anno, alla vigilia dell’avvio delle modifiche che saranno possibili da giovedì 15 maggio. E proprio giovedì 15 maggio sarà in edicola con «Il Sole 24 Ore» la guida al «730 facile 2025».