Pronti gli elenchi del 5 per mille 2024. Oltre 91mila i beneficiari

I 523 milioni di euro del 5 per mille andranno ripartiti per oltre 91mila soggetti, tra enti del terzo settore, associazioni sportive, Comuni e enti di tutela del patrimonio culturale. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi suddivisi in sette parti (si veda in fondo) dei destinatari dei fondi del 5 per mille ottenuti attraverso le dichiarazioni dei redditi 2024. Sono, appunto, oltre 91mila i soggetti beneficiari del 5 per mille 2024, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno.

I beneficiari

L’elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica enti del Terzo Settore e Onlus (68.452), seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467), quelli che operano nel settore della sanità (107), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228) e gli enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

Gli importi

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2024 distribuirà poco meno di 523 milioni di euro: alla categoria degli enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 330 milioni di euro, alla ricerca sanitaria oltre 86 milioni di euro, mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso poco più di 69 milioni di euro. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (oltre 18 milioni), i Comuni (oltre 15 milioni di euro), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (quasi 3 milioni) e gli enti gestori delle aree protette (oltre 667mila euro).

